Schwere Kollision mit drei Fahrzeugen

Eine 62-jährige Autolenkerin fuhr um 14.30 Uhr auf der Hauptstrasse von Madulain in Richtung Zuoz. Nach ersten Erkenntnissen geriet sie auf einer Geraden auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem in Richtung Madulain entgegenkommenden Lieferwagen, dessen 49-jährigen Lenker mittelschwer verletzt wurde. Hinter dem Lieferwagen folgte ein 47-Jähriger in einem Personenwagen. Dieser Personenwagen wurde ebenfalls in die Kollision verwickelt. Das Auto der 62-Jährigen überschlug sich auf die linke Fahrzeugseite. Der 47-Jährige konnte sein Auto unverletzt verlassen, bevor es in Brand geriet. Die Frau wurde schwer verletzt in Ihrem Auto eingeklemmt.

Sie sowie der mittelschwer verletzte Lieferwagenfahrer wurden von Passanten erstbetreut. Die Frau wurde mittels Schneidewerkzeug von der Strassenrettung Plaiv aus dem Auto befreit und von der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Der Lenker des Lieferwagens wurde von der Rettung Oberengadin ins Spital nach Samedan transportiert. Die Hauptstrasse war während drei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Graubünden leitete den Verkehr über die alte Kantonsstrasse um. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden wird der genaue Unfallhergang untersucht.