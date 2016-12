Ski-WM braucht Defizitgarantie

Das Schreiben ist an die Kommission Öffentlicher Verkehr gerichtet. Diese hatte im August einen ersten Antrag abgelehnt mit der Begründung, dass die Gemeinden keine weiteren Beiträge mehr sprechen.

Gemäss den WM-Verantwortlichen haben sich die Rahmenbedingungen für die Finanzierung des Grossanlasses drastisch zu Ungunsten der Organisatoren verändert. Verantwortlich gemacht werden dafür zum einen erhöhte Sicherheitsauflagen, zum andern aber auch eine restriktivere Handhabung der Corporate Governance bei den Unternehmen, was sich in den Erträgen niederschlägt. Auch ist der Einsatz der Armee auf 10'000 Diensttage gekürzt worden. «Das OK ist gemäss dem Schreiben in den letzten Monaten zum Schluss gekommen, dass die Zusatzkosten «eine ernsthafte Beeinträchtigung unserer finanziellen Lage darstellen», heisst es. Als Sofortmassnahme seien in allen Bereichen Budgetkürzungen in der Höhe von mehr als drei Millionen Franken vorgenommen worden. Die WM rechnet zurzeit mit einem Fehlbetrag von 0,9 Millionen Franken im Budget, kämen noch die ungedeckten Kosten des öffentlichen Verkehrs dazu, wäre der Fehlbetrag weit höher.

Mit dem Kanton sind ebenfalls Gespräche über eine Beteiligung geführt worden. Die WM-Organisatoren gehen davon aus, dass sich der Kanton mit einer Defizitgarantie beteiligen würde sofern der Kreis Oberengadin ein gleichwertiges Engagement leistet.

Autor: Reto Stifel