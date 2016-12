Unter Alkoholeinfluss zweimal kollidiert

Eine Autofahrerin stellte um 21.45 Uhr ein auf der Hauptstrasse total beschädigt an einem Beleuchtungskandelaber stehendes Auto fest. Der Lenker befand sich leicht verletzt im Fahrzeug. Die Autofahrerin alarmierte unverzüglich die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden. Ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin versorgte den 51-jährigen Mann und transportierte ihn ins Spital Oberengadin nach Samedan.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Lenker von Samedan in Richtung St. Moritz fuhr und bereits am Dorfbeginn mit einem Verkehrsteiler und einem Beleuchtungskandelaber kollidierte. Mit seinem erheblich beschädigten Fahrzeuge setzte er die Fahrt fort und kollidierte anschliessend heftig mit einem weiteren Beleuchtungskandelaber. Nach dieser Kollision war das Fahrzeug nicht mehr fahrbar. Der beim Lenker durchgeführte Atemlufttest fiel positiv aus und es wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerausweis wurde ihm entzogen. Der am Strassenkörper entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige tausend Franken. Das total beschädigte Fahrzeug wurde abtransportiert.