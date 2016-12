I’l center da las investiziuns dal cumün da Valsot per l’on 2017 sta la zona da mansteranza Plan da Muglin. Prossem on vain planisà ün nouv access fin pro quista zona. La via sü da Plan da Muglins sbocca illa via chantunala güst avant la Punt Pedra. Il cumün da Valsot investischa eir i’l provedimaint d’aua.