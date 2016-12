Nach guten Trainingsresultaten und einem 5. Platz im ersten Lauf des Riesenslaloms am Europacuprennen im Norwegischen Trysil am Wochenende, wurde die Celerinerin Vanessa Kasper für den Weltcup in Sestriere selektioniert. Für die 20-jährige ist es die erste Teilnahme an einem Weltcuprennen.