Den Schneesport am Berg unter dem Wert verkauft, schädlich für den Ruf in Sachen Preispolitik und nicht nachhaltig – eine Crowdfundingaktion der Bergbahnen Saas-Fee, die den Saisonpass für 222 Franken verkauft, ist für die Bergbahnen im Tal keine Option. Mehr dazu in der Dienstagsausgabe.