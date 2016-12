«Es ist nicht einfach die Nummer 1 zu bleiben» und «Sie müssen aufpassen, dass die Ski-WM nicht zum Bumerang wird». Was der Group CEO der UBS, Sergio Ermotti, mit diesen Aussagen am Winter Kick-off der Tourismusorganisation Engadin St.Moritz meinte, gibt es in der Donnerstagsausgabe zu lesen.