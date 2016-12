Wir Bündner sind besser

Viele Parlamentarier hatten bei der Olympia-Debatte ein Déjà-vu. Vor vier Jahren wurde die Botschaft im Rat mit 16 Gegenstimmen von der SP verabschiedet und dem Volk vorgelegt. Dieses aber wollte von Olympia nichts wissen. Beim neuen Anlauf gab es 17 Gegenstimmen. Wieder von der SP. Ob die Geschichte den gleichen Ausgang nimmt, wird sich am 12. Februar zeigen. Dann werden die Stimmbürger des Kantons darüber entscheiden, ob Graubünden und allfällige Partner eine Kandidatur ausarbeiten und dafür 25 Millionen Franken ausgeben sollen. Wobei maximal neun Millionen Franken auf den Kanton Graubünden entfallen.

Es gibt gute Gründe für ein Ja. Erstens kann der Beitrag des Kantons als «Venture Capital» bezeichnet werden. In der Wirtschaft wird dieses Risikokapital jungen Unternehmen zur Verfügung gestellt, die über eine erfolgversprechende Geschäftsidee verfügen. Bei Olympia dient das Geld der Ausarbeitung einer Kandidatur. Das Risiko, bei einem Scheitern das Geld zu verlieren, besteht, ja. Aber: Die neun Millionen Franken entsprechen 0,4 Prozent des Jahresbudgets des Kantons. Zweitens beruht das Konzept zu grossen Teilen auf bereits bestehenden Sportanlagen. Die von den Linken immer wieder ins Feld geführten, massiven Budgetüberschreitungen früherer Austragungsorte sind aber primär beim Bau der vielen neuen Infrastrukturen entstanden. Diese braucht Graubünden nicht. Drittens schliesslich werden die Bündnerinnen und Bündner im Herbst 2018 ein zweites Mal Gelegenheit haben, sich zu äussern: Dann zu einem konkreten Konzept, das viele jetzt noch offene Fragen beantworten muss und Basis ist für einen fundierten Entscheid.

Es gibt gute Gründe für ein Ja. Wie aber gelingt es, das Olympische Feuer zu entfachen? Sicher nicht mit den ewig gleichen Schlagworten von Nachhaltigkeit, Perspektiven oder der einzigen Alternative, wie sie in der Debatte leider immer wieder zu hören waren. Zu wünschen wäre dem Pro-Komitee viele Ruedi Webers. Parlamentarier mit olympischer Erfahrung, die in wenigen Sätzen sagen können, für was Olympia eigentlich stehen sollte: Für Sport, für Emotionen, für Freude. «Dabei sein ist alles», hat ein Grossrat Pierre de Coubertins ein olympisches Motto im Zusammenhang mit der Kandidatur zitiert. Falsch. Graubünden tritt an, weil es überzeugt ist, mit dem besten Konzept die Spiele zurück in die Alpen zu holen. Wir Bündner sind besser. Das muss der Anspruch sein.

Autor: Reto Stifel

reto.stifel@engadinerpost.ch