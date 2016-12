Zeugenaufruf: Auto überschlägt sich mehrmals

Ein 69-jähriger Deutscher fuhr am Donnerstagabend um 21.30 Uhr auf der Julierstrasse H3 talwärts in Richtung Silvaplana. In einer Wendekehre fuhr das Fahrzeug geradeaus und geriet rechts von der Fahrbahn ab. Im bewaldeten Gebiet überschlug es sich mehrfach über die steil abfallende Böschung. Mit einer Höhendifferenz von über 20 Metern kam das Auto total beschädigt auf der Julierstrasse zum Stillstand. Der Lenker wurde bei den Überschlägen aus dem Fahrzeug auf die Strasse geschleudert. Ein Ambulanzteam der Rettung Oberengadin versorgte den Mann notfallmedizinisch und die Rega überflog ihn ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Weiter standen drei Patrouillen der Kantonspolizei Graubünden sowie die Strassenrettung der Feuerwehr Trais Lejs mit rund 20 Personen im Einsatz.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte beim Polizeiposten in Samedan (Telefon 081 257 64 50).

Polizeimeldung: Kantonspolizei Graubünden