Am Mittwochabend füllte sich die Lobby des Hotels Reine Victoria, um Philipp Walther zuzuhören. Ein Gast der Gesprächsreihe «Das Engadin leben» mit unglaublich präzisem Gedächtnis und viel Erzähllust, was erlaubte, in eine vergangene, oft schwere und entbehrungsreiche Zeit einzutauchen.