Mincha dumengia as inscuntra a Leta Mosca-Gaudenz illa baselgia San Lurench a Sent. Ella es daspö 50 ons organista a Sent. L’organista s’algorda da quels temps chi gnivan chantats be duos corals dürant la predgia. Per ella es dvantada l’empora da la baselgia San Lurench ün seguond dachasa.