«Es gibt hier zu viele Einzelkämpfer»

Engadiner Post: Dino Boller, ist das Engadin mit St. Moritz die Nummer eins unter den Ferienregionen in den Bergen?

Dino Boller: Für mich auf jeden Fall, ja. Es ist das schönste Tal überhaupt. Von klein auf verbringe ich als Sohn eines Zweitwohnungsbesitzers meine Ferien hier, gehe seit sechs Jahren in Zuoz in die Schule und habe so einen sehr starken Bezug zum Tal. Es ist sehr schön und bietet viel. Jedoch habe in den 18 Jahren mitbekommen, wie sich alles etwas verändert hat.

Inwiefern?

Das touristische Angebot ist hauptsächlich im Top-Segment, doch die Zeiten haben sich geändert. Zum Beispiel verbringen gute Freunde von mir, deren Eltern hier in den Ferien sind, ihre Zeit lieber in Laax, da sie finden, es biete ihnen viel mehr.

