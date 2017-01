A Scuol serran diversas butias lur portas per adüna. Ils motivs per quistas decisiuns definitivas sun multifaris. Ün butier chi ha chattà üna via per as adattar al nouv cumportamaint da cumprar aint da la cliantella es Roland Vital da Scuol. L’intevista cun el illa Posta Ladina da sonda, ils 14 schner.