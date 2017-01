«Kunst und Sport gehen Hand in Hand»

Your Royal Highness, Sie sind mehrfacher Olympia-Teilnehmer im Bob-Sport. Die Bevölkerung des Kantons Graubünden stimmt am 12. Februar über einen Kredit zur Ausarbeitung eines Konzeptes für Olympische Spiele von 2026 in Graubünden ab. Welche Empfehlung für eine Abstimmung geben Sie uns Einheimischen?

Fürst Albert Grimaldi II von Monaco: Ich denke, das Engadin und die Schweiz sind das Herz und der Geburtsort des Wintersports. So wäre es doch eine wunderbare Sache zurückzukehren zu Olympischen Spielen, nicht nur für Europa, sondern für diese Region der Schweiz, die so symbolisch und schön ist, mit tiefen Wurzeln in der Kultur des Wintersports. Ich denke, es ist nicht nur eine fantastische Gelegenheit für St. Moritz und die unmittelbare Nahzone, sondern für das ganze Engadin und natürlich für die Schweiz. Ich ermutige, Ja zu stimmen. Ich wäre sehr glücklich.

Viele Leute hier sind besorgt über die gigantischen Proportionen der Olympischen Spiele heutzutage und über die Vorgaben des IOC. Was können Sie diesen Leuten sagen ?

Es sind nicht immer nur die Vorgaben des IOC. Winterspiele unterscheiden sich zudem sehr von Sommerspielen, bei denen es schwierig ist, sie ausserhalb einer grossen Stadt abzuhalten. Schauen Sie bei Winterspielen auf Orte wie Lillehammer und andere kleine Städte, in welchen bereits einiges an Infrastruktur vorhanden war und nur noch wenig investiert werden musste. Diese Orte konnten die Spiele in einer relativ gemütlichen und warmen Atmosphäre abhalten und in einer Dimension, die erschwinglich war. Dort machte es Sinn und war nicht zu gigantisch.

