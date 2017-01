«Wir lassen uns verschaukeln»

Engadiner Post: Roland Conrad, was wünschen Sie sich für das Jahr 2017?

Roland Conrad: In Bezug auf unsere Branche wünsche ich mir, dass das Bauvolumen wieder zunimmt. In den letzten zwei Jahren hatten wir massive Rückgänge. Das ist aber ein frommer Wunsch: Im Tiefbau sieht es zwar gut aus, im Hochbau wird die Situation nicht besser. Mit dieser Realität müssen wir uns abgeben. Ich hoffe wenigstens, dass das Bauvolumen nicht weiter zurückgeht.

In den letzten zwei Jahren hat es eine Verlagerung vom Hoch- zum Tiefbau gegeben. Der Tiefbau ist aber hauptsächlich auf die öffentliche Hand angewiesen. Wie gefährlich ist diese Situation?

Es ist sehr erfreulich, dass die öffentliche Hand stark investiert. Das Bauvolumen im Tiefbau ist relativ beständig. Der volumenmässige Rückgang im Hochbau kann aber nicht voll im Tiefbau kompensiert werden. Damit müssen wir leben. Durch den Rückgang im Hochbau hat sich einfach das Verhältnis verändert. Ich hoffe, dass der Kanton weiterhin in den Strassenbau investiert. Auch die Rhätische Bahn oder die Gemeinden sollen weiterhin investieren und die Infrastrukturen erneuern. Der Rückgang im Hochbau beträgt zwischen 50 und 80 Prozent und kann nicht wettgemacht werden.

Wie verhält sich die Konkurrenzsituation im Tiefbau?

Viele Hochbauunternehmen sind nun auch vermehrt im Tiefbau tätig. Damit ist auch der Preisdruck gestiegen.

Wie gross ist die Konkurrenz in der Region von Gewerbebetrieben aus dem Ausland?

Die Grenzen sind sehr offen. Eine ausländische Unternehmung bekommt ohne Mühe und fast ohne Aufwand die Bewilligung für ihre Arbeiter, um für einige Tage, Wochen und Monate in der Schweiz arbeiten zu können. Der Arbeitgeber muss einzig bestätigen, dass er unsere Minimallöhne, Gesetze und Bestimmungen in der Schweiz einhält. Dies ist aber fast nicht kontrollierbar. Wenn das ausländische Bauunternehmen mit Schweizer Minimallöhnen kalkulieren würde, hätte es mindestens gleich hohe Kosten wie einheimische Betriebe.

Wieso sind ausländische Angebote trotzdem günstiger?

Das ist nur möglich, wenn bei den Löhnen geschummelt wird. Hohe Minimallöhne während der Arbeit in der Schweiz werden anschliessend mit tieferen Löhnen im Ausland kompensiert. In diesem Bereich haben die Ausländer leichtes Spiel. Wir lassen uns verschaukeln, und eine effiziente Kontrolle ist scheinbar nicht möglich.

Interview: Nicolo Bass