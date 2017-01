Am Montag, 16.1. hat das Pro-Komitee für Olympische Winterspiele in Graubünden die Medien zum zweiten Mal informiert. Im Zentrum der Referate standen die Jugend und der Sport. Verschiedene Jugendliche betonten, wie wichtig ein Ja am 12. Februar wäre. Mehr dazu in der EP vom 17.1.