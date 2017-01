Per la 18avla jada han giasts ed indigens giodü la Festa da Glümeras sül Stradun a Scuol in marcurdi saira. A l’ur da la via, da tuottas duos varts, ardaivan tantas chandailas sco l’on da la festa, dimena 2016. Il rechav da las Glümeras va ad instituziuns charitativas, a glieud chi ha dabsögn d’agüd.