Am Montag Abend hat am HIF in Ftan eine Podiumsdiskussion zu einer möglichen Olympiakandidatur Graubündens stattgefunden. Gegner und Befürworter kreuzten die Klingen. Einleitend erzählte der Snowboarder Nevin Galmarini, Olympia-Silbermedaillengewinner, von seinen Erfahrungen.