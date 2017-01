A Scuol, Ftan, Ardez e Sta. Maria han lö arrandschamaints per promouver l’inscunter, la lingua e l’integraziun. Indigens e giasts han tut part in marcurdi al Cafè Rumantsch a Ftan. Pol Clo Nicolay vaiva preparà l’inscunter. Ils preschaints han pudü leger üna frasa e davo pudaivan els far dumondas.