Davo ün on da gestiun pon ils respunsabels dal lö da «Chüra Röven» a Zernez far ün bilantsch positiv. Chi saja reuschi da dar als abitants da la chüra ün lö da viver ingio cha minchün vain chürà in möd individual. «La fasa da pionier va a fin cun success», disch Verena Schütz, la directura da la gestiun.