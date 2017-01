Während im Online-Voting der EP/PL die Olympia-Gegner klar in der Mehrheit sind, zeigt eine Umfrage bei Engadiner Gewerbetreibenden gerade ein anderes Bild. Und auch bei einer in St. Moritz durchgeführten Strassenumfrage ist eine Mehrheit für eine Kandidatur. Mehr in der EP vom 28.1.