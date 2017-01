Üna fama as derasa, cha diversas butias a Scuol serran per adüna. Tschertas serran propcha, pro otras es quai intant be speculaziun. Ils respunsabels da las butias a Scuol decleran illa Posta Ladina da gövgia, ils 12 schner, lur motivs e co chi va inavant.