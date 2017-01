Am 13. Januar jährt sich die Schiffshavarie der Costa Concordia vor der Insel Giglio im Mittelmeer zum fünften Mal. Mit an Bord waren auch der Zernezer Fabio Schorta und seine Freundin Aline Tüfer. Sie warten noch heute auf ihre Habseligkeiten. Mehr in der «Engadiner Post/Posta Ladina» vom 12. Januar.