Mit einer Besteigung des Cho Oyu, der an der Grenze zu Nepal liegt, konnte sich Toni Spirig einen lang gehegten Traum erfüllen. Doch an den höchsten Gipfeln der Welt ist ein Bergsteiger ständig mit der Möglichkeit des eigenen Scheiterns konfrontiert. Mehr dazu in der EP/PL von Samstag, 21. Januar.