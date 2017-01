Nichts wird so heiss gegessen wie es gekocht wird. Im Vorfeld des Gourmet-Festivals stellten sich angehende Köche einer fast realen Prüfungssituation. Zu verlieren gab’s nichts am Young Talents Nachwuchswettbewerb, nur zu gewinnen. Mehr zu den jungen Köche in der EP/PL von Samsatg, 21. Januar.