Gesprächsreihe: Kultur im Alpenraum

Auszug aus dem Interview mit Paul Rösch:

«Engadiner Post»: Herr Rösch, Sie sind Doktor der Philosophie, Skilehrer, Autor, waren Touristiker, spielen Akkordeon, haben den Ironman auf Hawaii bewältigt, selber jahrelang den Meraner Duathlon organisiert und sind heute Bürgermeister von Meran. Wer ist Paul Rösch wirklich?

(Lacht herzhaft) Ich fühle mich als ganz normaler Mensch, der aber viele Dinge macht und versucht und so auch viele Träume verwirklicht. Ich habe beispielsweise einmal im deutschen TV-Sender ZDF einen Beitrag über den Ironman gesehen. Das hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe, das mache ich auch. Habe dann beim Sportclub Meran eine eigene Sektion Triathlon gegründet. Nach einer langen Vorbereitungszeit sind wir dann zu Dritt nach Hawaii gereist und haben den Ironman bestritten. Träume – ach das klingt so pathetisch – aber wirkliche, realistische Träume versuche ich umzusetzen. Ich habe einfach immer versucht, die Dinge, die ich mir in den Kopf setze und die ich als lebenswert empfinde, umzusetzen.

So auch die Politik. Sie halten als Grüner wenig von Parteipolitik und suchen andere Wege. Sind Sie der Don Quijote von Südtirol, der gegen politische Windmühlen ankämpft?

Ich habe sehr viele ehrenamtliche Arbeiten gemacht und oft auch die Politik kritisiert. Selber politisch aktiv zu werden, das hätte ich aber meinem inzwischen verstorbenen Vater nie antun dürfen. Er hielt wenig von Politik und sagte immer, tu mir diese Schande nicht an. Ich bin eigentlich kein Parteimensch, sondern ein Individualist, der lieber alles selbst erledigt. Ich habe mich dann politisch eher bei den Grünen und ihrer Denkweise beheimatet gefühlt und dann, zusammen mit den Grünen, eine eigene Wahlliste gemacht. Das hat geklappt, und niemand hat das erwartet...

lesen Sie mehr in der «Engadiner Post/Posta Ladina» von Dienstag, 17. Januar.

Paul Rösch, bescheidener Weltenbürger und Grüner Neo-Bürgermeister von Meran. Foto: Jon Duschletta