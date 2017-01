Daspö desch ons daja l’emischiun «SRF bi de Lüt – Landfrauenküche». Iris Riatsch da Vnà es gnüda eletta in sonda saira dal public via televoting sco victura dals ultims desch ons. In dumengia saira es gnüda bivgnantada la victura in preschentscha dal capo cumünal Victor Peer cun üna festa a Vnà.