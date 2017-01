Suot la staziun da la viafier a Zernez as rechatta la halla chi gniva dovrada plü bod per far inchants da muvel. Cur chi s’ha schmiss da far là inchants da muvel gross ha surtut il cumün da Zernez l’edifizi. Uossa til voul el vender. Il cumün spetta uossa chi aintran offertas per quista halla.