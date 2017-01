Heftige Kollision auf Kreuzung

Das Auto wurde zur Seite gedrückt und das Sattelmotorfahrzeug prallte in einen Beleuchtungsmast. Die Personenwagenlenkerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der 40-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Die Frau wurde mit einer Ambulanz ins Spital Oberengadin nach Samedan überführt. Am Personenwagen sowie am Beleuchtungsmast entstand Totalschaden und am Sattelmotofahrzeug beträchtlicher Sachschaden. Während der Rettungsarbeiten und der Tatbestandsaufnahme leitete die Kantonspolizei Graubünden den Verkehr in Richtung Berninapass über Pontresina an der Unfallstelle vorbei.