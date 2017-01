«Palantöz in chasa» as nomna il toc in quatter acts da Jean Meyer cha la Società da teater Ftan giova quatter jadas. La redschia mainan Anita Campell e Christian Hänny. Tradüt il toc dond il titel «Palantöz in chasa» ha Margarita Michel da Ramosch. La prüma preschantaziun es in sonda, ils 21 schner.