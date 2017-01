Im März finden die World Winter Games in Salzburg statt. Um optimal vorbereitet an den Grossanlass reisen zu können, bereitet sich die Schweizer Delegation diese Woche im Engadin vor. Der 26-jährige HFT-Student Nicolas Overney organisiert das Delegationscamp im Engadin. Mehr dazu in der EP/PL von Dienstag, 24. Januar.