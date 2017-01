Innovation am Inn

Im Zusammenspiel von Gemeinde, der Bewegung mia Engiadina, dem Unternehmer und La Punt-Fan Beat Curti, der Regionalentwicklung sowie quartieransässigen Unternehmungen soll schon bald ein erstes grosses Engadin Mountain Hub realisiert werden. Zonenplanrevision und Quartierplan stehen und mit vorderhand zwei konkreten Bauprojekten soll dem Innovationscampus InnHub Vorschub geleistet werden. Bereits in einer Woche entscheidet der La Punter Gemeindevorstand über einen Beteiligungskredit für einen Architekturwettbewerb zur Ausgestaltung des Vorprojekts. Im Vergleich zu anderen, ähnlichen Ideen, sei in La Punt aber sehr viel mehr Substanz vorhanden, sagte mia Engiadina-Gründer Jon Erni am Freitagabend anlässlich einer öffentlichen Orientierungsversammlung im La Punter Gemeindesaal. In Scuol beispielsweise sei ein solches Projekt auf der «grünen Wiese» zwar geplant. aber mittlerweile aus finanziellen Gründen ins Stocken geraten. Neben Scuol mit einem funktionierenden, kleineren Hub, mischen auch Ftan mit dem Hochalpinen Institut HIF sowie die beiden Plaiv-Gemeinden S-chanf und Zuoz aktuell und konkret an der digitalen Vernetzung mit. (jd)