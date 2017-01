Leta Semadeni für Lebenswerk gewürdigt

Es sei ein schmales, leises, berührendes, lyrisches Lebenswerk, schreibt die Regierung. «Jüngst fügte sie diesem ihren ersten Roman dazu: Tamangur, ein Buch von poetischer Kraft, mit einer packenden Geschichte, geschrieben in eigensinniger Schönheit.»

Im Weiteren hat die Regierung acht Anerkennungspreise sowie neun Förderungspreise in der Höhe von je 20 000 Franken vergeben. Drei Anerkennungspreise gehen ins Engadin. Der ersten an Gustavo Lardi in Würdigung seines unermüdlichen Einsatzes zu Gunsten der vorausschauenden Tätigkeit des Ente Museo Poschiavino als Bezugspunkt für die regionale Geschichte. Ein zweiter an Mevina Puorger Pestalozzi in Würdigung ihrer Arbeit als Übersetzerin und Verlegerin für romanische Autorinnen und Autoren. Sie hat ihnen mit vielbeachteten Ausgaben in deutsch/romanisch im Limmat Verlag ein Publikum auch ausserhalb der romanischen Welt eröffnet. Der dritte Anerkennungspreis wurde an Christof Rösch verliehen in Würdigung seiner Arbeit als Architekt und Künstler sowie als Miterfinder und Leiter des Zentrums Nairs in Scuol. Er machte zusammen mit einer kleinen Gruppe aus dem Kulturzentrum am Inn eine weit leuchtende Institution, die jüngst mit einer umfassenden Renovation zukunftstauglich gestaltet werden konnte.

Zwei der neun Förderungspreise gehen ebenfalls an Musiker im Engadin. Zum einen wird der Trompeter Gianluca Calise aus St.Moritz ausgezeichnet, zum anderen an den Scuoler Roland Vögtli von «Chadafö» und «Me + Marie».