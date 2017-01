Causa la süttina d’eira da Silvester scumandà in blers lös da la regiun da far fös i’l liber e da laschar ir raketas. In lös controllats dals pumpiers in cumün ed ill’aglomeraziun d’eira quai admiss. A Zernez es gnü observà il scumond per Silvester, ma a Brail ha cumanzà ad arder üna costa suot ün hotel.