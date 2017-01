In Samedan geht derzeit das 12. Out of the Blue's über die Bühne. Nachdem die erste Bluesnacht mit einem fulminanten Auftritt von Ronnie Jones und seiner Band zu Ende ging, darf man sich heute Samstagabend auf gleich zwei afroamerikanische Blueser freuen, die bei A. Freund Holzbau auftreten: Ronnie Hicks und Mighty Mo Rodgers.