Da l’on 2011 ha survgni Sent il label Cità d’energia chi onurescha ils lös chi sfadian da maniera exemplarica per spargnar energia. Dal 2014 haja dat la fusiun al cumün da Scuol, il qual less uossa eir survgnir quist label. Daplü illa Posta Ladina da gövgia, ils 12 schner.