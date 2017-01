Start zur Eisfischerei

Dieses erstmals in Graubünden erlaubte Eisfischen auf Seen ist auf die Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr begrenzt und dauert bis zum 19. März. Während der Testphase müssen die Fischer jeden Fang auch detailreicher dokumenteren als sonst üblich. Die erhobenen Daten dienen Forschungszwecken. Die Eisfischer sollen in erster Linie Namaycush fischen, von anderen Fischarten dürfen maximal nur 5 Exemplare täglich gefangen werden. Das Patent lösen kann man über Tel. 079 414 41 04.