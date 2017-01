Sun las üsanzas da Büman periclitadas?

Chanzuns, musica, versins, ditas, parablas, proverbis, crettas blauas, reglas da viver, rituals, üsanzas, costüms – quai d’eiran da plü bod segns e particularitats chi reglaivan il viver in üna cumünanza. Dürant il 19avel e 20avel tschientiner sun bleras tradiziuns idas in invlidanza. Üna radschun per quista perdita sarà stat il svilup tecnic ed economic fich rasant da quels ons.

In Val Müstair s’ha mantgnü amo il genuin üsit dal Silvester. La bunura bod as radunan ils mats da scoula süllas plazzas fixadas. Quel chi riva sco ultim, es il Silvester. El vain s-charbunà e miss sün üna schlitra. Fond ün pa canera cloman ils preschaints oura a las masseras chi tils dan pel solit ün regalin.

Causa chi gnivan però eir fats dons chi gnivan in seguit eir chastiats, s'haja in blers cumüns da la regiun proibi a la giuventüna da far da quellas baschattas. Quai eir a Zernez. Da plü bod giaivan ils uffants da chasa in chasa «per bümaun». Il salüd d’eira «bun di, bun on, dat bümaun!» (Dar bümaun es dar ün regalin).

La «mattinada» da Tschlin vain celebrada dals scolars e da la giuventüna. Ils uffants van als prüms schner a giavüschar ün «Bun di – bun on» e survegnan perquai alch regalin. Als duos da schner van els organisats in nom da la scoula e da cumpagnia a ramassar raps per lur mattinada chi ha lura lö al listess di dürant il davomezdi e la saira.