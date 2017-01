Weltcupsieg für Galmarini

«Für mich ist ein mega wichtiger und grosser Traum in Erfüllung gegangen», freut sich Galmarini. «Ich habe den ganzen Sommer dafür gearbeitet und wenn es hart wurde im Konditionstraining machte ich einfach weiter – genau wegen dem!»



Den ersten Weltcupsieg mit Olympia-Silber zu vergleichen sei schwer, so Galmarini. «Sportlich gesehen ist es für mich extrem wichtig nun auch mal ganz oben zu stehen und gewonnen zu haben», erklärt er nach seiner Premiere. Dass es hierfür bis kurz nach seinem 30. Geburtstag dauerte, dafür sieht Nevin Galmarini zwei mögliche Erklärungen: «Vielleicht ist es die Erfahrung, vielleicht aber bin ich auch einfach cleverer geworden…», meint der Engadiner lachend.



Der 21-jährige Dario Caviezel erreicht als zweitbester Schweizer den starken achten Rang und damit seinen dritten Weltcup- Top10-Platz in Serie.



Bei den Damen erreichten mit Patrizia Kummer, Ladina Jenny und Julie Zogg sogar drei Schweizerinnen die K.O.-Finals. Für alle drei bedeutete die erste Runde aber Endstation. Kummer, Jenny und Zogg belegen damit im Schlussklassement geschlossen die Ränge 11 bis 13.

Autor: Swiss-Ski