Schneefälle trübten zwar die Sicht am Grialetschhang, dafür fiel es sich etwas weicher zwischen den Parcours-Stangen. Für 32 Wettkämpfer und Wettkämpferinnen zählte am Samstag auf Furtschellas in erster Linie der Spass. Am 3. Silser Nostalgieskirennen zogen sie mit Holzskis, Wollröcken und Knickebockern eine vergnügliche Wintersportshow ab.