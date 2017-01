Zwei starke Frauen

Auf dem Podium: Die ehemalige Skirennfahrerin und Touristikerin Ariane Ehrat sowie Auma Obama, einerseits Schwester von Ex-USA-Präsident Barack Obama, andrerseits promovierte Germanistin und Soziologin, die in Kenia neuartige Entwicklungsprojekte durchzieht. So unterschiedlich die beiden Frauen auch sind, eines haben sie gemeinsam: Auf ihrem Lebensweg hatten sie einige Hindernisse aus dem Weg zu räumen und sich in einer Männerwelt zu behaupten. Mehr zum Thema in der EP vom 23. Januar. Online ist die ganze Sendung über diesen Link nachzuhören.