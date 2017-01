Giuliana Werro (Sarsura Zernez) gewinnt an den Langlauf-Schweizermeisterschaften in Tschierv die Goldmedaille im Einzelrennen in der freien Technik über fünf Kilometer und in der Verfolgung in der klassischen Technik. Auch andere Engadiner konnten überzeugen. Mehr dazu in der EP/PL vom Dienstag.