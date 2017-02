Roman Dobler piglia part als setavels Campiunadis mundials da skis in fila. El commentescha las cuorsas in rumantsch per Radiotelevisiun Rumantscha RTR. Il campiunadi a San Murezzan es per el tuottafat special. Quia ha cumanzà sia carriera dal 2003. Daplü illa gazetta speciala dals 11 favrer.