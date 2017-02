Daspö bundant ün on es in vigur la ledscha federala davart las abitaziuns secundaras. A l’avis da perits in Engiadina Bassa exista causa quella il privel da cumüns sainza vita illas parts veglias. Bruno Maranta ha referi a Scuol, Marisa Feuerstein, Arno Kirchen e Christian Fanzun han eir infuormà.