Am Dienstagmittag verfolgten 24 Schulkinder aus Müstair von der Tribüne aus den Damen-Super-G in St. Moritz. Val-Müstair-Fan Adolf «Dölf» Ogi und seine Stiftung «Freude herrscht» hatten eingeladen. Mehr in der WM-Zeitung der «Engadiner Post/Posta Ladina» vom 9. Februar.