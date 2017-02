«Ich will einen anderen Weg gehen – meinen Weg»

Engadiner Post: Indien zählt nicht zu den grossen Skinationen. Ist es schwierig zu einer Exotennation zu gehören?

Aanchal Thankur: Ja, manchmal schon. Logisch ist mein Level nicht mit jenem der anderen Nationen zu vergleichen. Und wenn ich dann die anderen sehe und denke «die sind so gut und ich nicht», ist das schon etwas schwierig. Wenn ich die gleichen Möglichkeiten gehabt hätte wie sie, wäre ich vielleicht an ihrer Stelle. Die anderen Fahrerinnen inspirieren mich jedoch und nun habe ich die Chance, aufzuholen. So hat das auch etwas Positives.

Müssen Sie sich mehr beweisen als Athleten von grossen Skinationen?

Thankur: Definitiv! Wenn mich jemand auf den Skiern sieht heisst es schnell mal: «Indien – das ist doch viel zu heiss um Ski zu fahren.» Aber hey, wir haben die Himalayas. Wintersport ist zwar nicht populär bei uns – noch nicht. Ich möchte der Welt zeigen, dass auch Indien Ski fahren kann.

