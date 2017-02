L’Hom Strom es ün’üsanza cun ragischs pajanas chi vain festagiada minch’on in favrer. Sco cha Jachen Puorger, ün dals magisters da la scoula da Scuol ha dit, vaiva quel quist on üna lunghezza dad ot meters e tschinquanta. Il paur Anton à Porta da Scuol cultiva daspö ons ün chomp per far l’Hom Strom.