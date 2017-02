«Zwei sehr gute Kandidaturen»

Hier ein kurzer Auszug aus dem Interview:

Sie werden mir kaum verraten, welche Kandidatur Sie favorisieren?

Ich bin in der privilegierten Situation, in meiner Funktion so neutral sein zu dürfen, wie das die Schweiz auch ist und zu wissen, dass beide Kandidaturen sehr interessante Konzepte entwickelt haben. Ich habe in Graubünden Skifahren gelernt und besitze in Arosa eine kleine Mietwohnung. Im Wallis habe ich einen Göttibub, und ich arbeite für ein Walliser Unternehmen. Also, mir kann man nicht vorwerfen, in dieser Situation nicht neutral genug zu sein, um einen weisen Entscheid zu fällen.

Empfehlen Sie den Bündnerinnen und Bündnern am 12. Februar ein Ja in die Urne zu legen?

Unbedingt! Olympische Spiele können dem Wintersporttourismus den Schwung geben, den er dringend braucht. Der Wintersport ist nicht mehr so attraktiv wie früher, es fahren bei Weitem nicht mehr alle Kinder Ski, und dagegen muss etwas unternommen werden, sonst werden unsere Alpenkantone in Zukunft noch stärker leiden. Wichtig scheint mir zudem, dass der Fokus beim Entscheid auf die jüngere Generation gelegt wird. Es gilt etwas anzupacken, was von den Dimensionen her etwas grösser ist und Mut braucht. Nicht nur wegen dem Tourismus oder dem Spitzensport. Vor allem auch wegen dem Esprit, den solche Spiele bringen können – gerade für die Jugend. St. Moritz wäre heute nicht dort, wo es ist, ohne die Spiele 1928 und 1948. Vielleicht sind wir etwas geprägt durch eine Schweiz, der es gut geht, mit oder ohne Spiele. Aber ich denke an die Generation, die nach uns kommt. Und für die dürfen wir durchaus wieder einmal ein Zeichen setzen. Dafür sind Olympische Winterspiele sicher ein geeignetes Mittel.

Foto: Béatrice Devènes