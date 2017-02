Zweimal wurden in St. Moritz bereits Olympische Winterspiele ausgetragen, viermal alpine WMs. Der Fundus an Fotos zu diesen Events ist gross. Aus den Schätzen der Dokumentationsbibliothek wurden einschlägige Schwarz-/Weissfotos und Farbbilder zusammengestellt, die derzeit im Parkhaus Serletta ausgestellt sind.Mehr hierzu in der EP vom 4. Feb.