Cologna verletzt

Vor zwei Wochen machte sich bei Dario Cologna eine Muskelverhärtung auf der linken Seite im Bereich Rücken und Gesäss bemerkbar, welche in der Folge auch Beschwerden in der Wade auslösten. Heute Samstag sind im KlassischTraining nach dem Skating Sprint am Weltcup in Otepää muskuläre Probleme in der linken Wade aufgetreten. "Nach der Muskelverhärtung in Rücken und Gesäss sind leider auch die Probleme in der Wade wieder zurückgekehrt. Heute beim Klassisch Laufen habe ich gemerkt, wie die Wade richtig "zumacht". Daraufhin habe ich das Training abbrechen müssen", beschreibt Dario Cologna seine Verletzung. "Bisher hatten wir die Wadenprobleme der vergangenen Saison im Griff, was sich an den guten Klassisch Resultaten von Dario Cologna an der Tour de Ski bestätigte. Leider sind diese Probleme aber im Nachgang der Muskelverhärtung in Rücken und Gesäss wieder aufgetreten", erläutert Teamarzt Patrik Noack.

Nach Rücksprache mit dem Trainer- und Ärzteteam hat sich Dario Cologna entschieden, auf den morgigen 15 Kilometer Klassisch Wettkampf beim Weltcup in Otepää zu verzichten und in die Schweiz zurück zu reisen. Ob Dario Cologna auch auf die Wettkämpfe in der klassischen Technik - welche die Wadenmuskulatur stark beanspruchen - an den Weltmeisterschaften in Lahti verzichten muss, ist noch offen. "Ich werde nun entgegen meiner Planung in die Schweiz zurückreisen und mich zu Hause auf die WM vorbereiten. Mitte kommender Woche werde ich mit dem Medical Team meine gesundheitliche Situation analysieren und dann definitiv entscheiden, welche Wettkämpfe ich an den Weltmeisterschaften bestreiten werde. Die Skating Starts - Staffel und 50 Kilometer - sind sicher kein Problem. Ich fühle mich gut in Form und werde alles daransetzen, dass ich in Lahti meine Chance auf Medaillen packen kann", sagt Dario Cologna.

Autor: Swiss-Ski, pd